Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Bünyamin, İzzet, Ozan, Osman, Aymbetov

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Cham, Visca, Cihan, Banza

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Adana Demirspor-Trabzonspor maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'ndaki Adana Demirspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ZUBKOV İSTATİSTİKLERİ İLE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Devre arası transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten Trabzonspor'a katılan ve kısa sürede gösterdiği performansla tam not alan Oleksandr Zubkov istatistikleri ile dikkat çekiyor. Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında takımının 2 golünü kaydederek, 3 puanı bordo-mavili ekibe kazandıran Ukraynalı futbolcunun Adana Demirspor maçında da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Zubkov, bu sezon oynadığı 8 Süper Lig maçında 4 gol ve 1 asist yaptı.

TRABZONSPOR'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Eksi 2 puanla küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasındaki maçta hata yapmak istemiyor. Fatih Tekke yönetiminde yükselen performansını Mavi Şimşekler karşısında da sürdürmeyi amaçlayan Fırtına, 3 puan alarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

BORDO-MAVİLİLERDE 4 FUTBOLCU SINIRDA

Bordo-mavililerin 4 futbolcusu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Adana'da oynanan karşılaşmada Edin Visca, Stefan Savic, Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

ADANA DEMİRSPOR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 51. RANDEVU

Tarihleri boyunca 50 defa karşı karşıya gelen Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 51. kez rakip oldu. Daha önce oynanan maçların 9'unu Mavi Şimşekler kazanırken, 27 mücadeleyi de Fırtına üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ TAŞKINSOY!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Emrah Ünal yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlendi.

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