Adana Demirspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında gözler, Adana'da oynanacak zorlu mücadelede olacak. Adana Demirspor evinde Trabzonspor’u ağırlarken, Fırtına sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Türkiye Kupası'nda Göztepe ile karşılaşmadan önce moral depolamak isteyen bordo-mavililer, ligde hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Fatih Tekke yönetiminde yeniden ritmini bulan Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta oynanan derbide elde ettiği 2-0’lık galibiyetin ardından seriyi sürdürmenin peşinde. Bordo-mavililer, bu zorlu deplasmanda puanını 42’ye çıkarmayı ve üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Kritik karşılaşmada hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Adana Demirspor-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında puan kaybına tahammülü olmayan bordo-mavililer, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak hem moral kazanmak hem de ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Karadeniz temsilcisi, hafta içinde oynanacak Türkiye Kupası yarı finali öncesi moral depolamak adına bu maçtan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sezon genelinde 29 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 10. sırada yer alan Trabzonspor, Adana'dan galibiyetle dönerse puanını 42'ye çıkaracak. Trabzonspor cephesinde ise gözler ilk 11 tercihlerine çevrilmiş durumda. Sakatlıklar, kart sınırındaki oyuncular ve teknik heyetin rotasyon hamleleri, karşılaşma öncesi en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. Peki, Adana Demirspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Trabzonspor maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Tolga, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Salih, Ozan Demirbağ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Cham, Zubkov, Visca, Banza

ZUBKOV YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Devre arası transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten Trabzonspor'a katılan ve kısa sürede gösterdiği performansla tam not alan Oleksandr Zubkov istatistikleri ile dikkat çekiyor. Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında takımının 2 golünü kaydederek, 3 puanı bordo-mavili ekibe kazandıran Ukraynalı futbolcunun Adana Demirspor maçında da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Zubkov, bu sezon oynadığı 8 Süper Lig maçında 4 gol ve 1 asist yaptı.

TRABZONSPOR'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Eksi 2 puanla küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. Fatih Tekke yönetiminde yükselen performansını Mavi Şimşekler karşısında da sürdürmeyi amaçlayan Fırtına, 3 puan alarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe'yi ağırlayacak bordo-mavililerin zorlu mücadele öncesi nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor.

FIRTINA'DA 4 İSİM SINIRDA

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavililerin 4 futbolcusu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Adana'da oynanacak karşılaşmada Edin Visca, Stefan Savic, Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Serdar Saatçı, Denis Draguş, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım ve Hüseyin Türkmen kamp kadrosuna dahil edilmedi. İşte Adana Demirspor-Trabzonspor maçı kamp kadrosu:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Stefan Savic, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Batista Mendy, Oleksandr Zubkov, Muhammed Cham, Anthony Nwaekeme, Cihan Çanak, Edin Visca, Danylo Sikan, Enis Destan, Simon Banza

İKİ TAKIM ARASINDA 51. RANDEVU

Tarihleri boyunca 50 defa karşı karşıya gelen Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 51. kez rakip olacak. Daha önce oynanan maçların 9'unu Mavi Şimşekler kazanırken, 27 mücadeleyi de Fırtına üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Emrah Ünal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.