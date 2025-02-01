Kayserispor - Trabzonspor CANLI (Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçı canlı anlatım)

Bellona Kayserispor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Son iki maçını kazanarak moral bulan bordo-mavililer, deplasman karnesini de bu karşılaşmada düzeltmek istiyor. Bellona Kayserispor - Trabzonspor müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2025- 17:21 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025- 17:21