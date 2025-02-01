Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Umut, Sikan, Banza
BELLONA KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.
BELLONA KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
5 İSİM SINIRDA YER ALIYOR
Karadeniz temsilcisinde 5 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Trabzonspor'da; Eren, Banza, Uğurcan ve Ozan kart görmeleri durumunda Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.