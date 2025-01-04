Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u konuk ediyor.
Mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor - Trabzonspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇ 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Soner, Yunus, Satka, Zeki, Celil, Bennasser, Emre, Holse, Kingsley, Marius
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Eren, Lundstram, Ozan, Cham, Cihan, Nwakaeme, Banza