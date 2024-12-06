Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Trabzonspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Draguş, Cham, Banza
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Cafu, Fall, Ben Ouanes, Da Costa