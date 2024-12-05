Trabzonspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetiminde henüz beklenilen çıkışı gösteremeyen bordo-mavililer, taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor. Deplasman takımı Kasımpaşa ise Sami Uğurlu sonrası göreve gelen Hakan Keleş idaresinde henüz galibiyetle tanışamadı. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı 6 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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