Trabzonspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ile ayrılmak isterken, bordo-mavililer taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2024- 09:20 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024- 09:20