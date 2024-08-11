Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2024- 18:15 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024- 18:20