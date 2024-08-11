Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
SİVASSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Nikolic, Paluli, Sundberg, Radakovic, Emirhan, Uğur, Charisis, Azizbek, Emrah, Pritchard, Manaj.
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Barisic, Malheiro, Okay, Cihan, Bardhi, Trezeguet, Visca, Draguş.
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Trabzonspor maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te beIN Sport 1'de canlı yayınlanacak.