Trabzonspor taraftarları forvet için bekleyişini sürdürürken, başkan Ertuğrul Doğan da mesaisinin büyük bir bölümünü buraya ayırmış durumda. Önceki gün Sütlüce'de yapılan kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde taraftarların, "Forvet, forvet" tezahüratlarına, "En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz de bir an önce bitmesini istiyoruz" diyerek yanıt veren Başkan Doğan'ın Wout Weghorst ile Paul Onuachu temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Yönetim, son 1 haftadır özellikle Weghorst için ciddi mesai harcamıştı. Hollandalı santrforu ikna eden Fırtına, bir yandan da Burnley ile pazarlıklarını sürdürüyor. Weghorst ile Ajax da yakından ilgileniyor. Paul Onuachu konusunda ise Southampton'dan Trabzonspor'a geri dönüş yapıldı. Aylardır uzlaşmaz bir tavır sergileyen ve 2.01'lik yıldıza başka teklif olmamasına rağmen 10 milyon euro bonserviste direten İngiliz ekibi, bordo- mavili kulüple yeniden görüşmek istedi. Trabzonspor, en son bonuslarla 7 milyon euro'ya çıkarken, bu rakamın bir miktar daha artabileceği öğrenildi. Eğer Southampton beklenen indirimi yaparsa, tarafların orta noktada buluşması bekleniyor. 30 yaşındaki Nijeryalı forvetin kulübüne ciddi baskı yaptığı ve Trabzonspor'a gitme konusundaki ısrarını yinelediği belirtildi. Forvet düğümü hafta içinde çözülebilir.