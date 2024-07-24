Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya ekibi olan Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenliyor. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya ekibi olan Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenliyor.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Sezonu erken açtık, bugün tam 1 ay oldu. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, sezon başı transferlerimizin büyük bir bölümünün kampı bizimle geçirmesini sağladılar. Diğer eksiklerimizi tamamladığımızda rekabeti fazla olan bir takım yaratmaya devam edeceğiz.