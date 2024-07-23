Ruzomberok - Trabzonspor maçı NE ZAMAN? Trabzonspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

Ruzomberok - Trabzonspor maçı NE ZAMAN? Trabzonspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, deplasmanda galip gelmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2024- 09:56 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024- 14:52