Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, şimdiden birçok transfer yaptı. Şimdi ise bordo-mavili ekip savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Transferde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor'da savunma hattında son aşamaya gelindi. Meunier'nin ayrılmasının ardından sağ bekte hızlı davranan bordo mavililer Portekiz ekibi Boavista'dan Pedro Malheiro ile hamlesini yaptı. Fotomaç'ın haberine göre; stoper ikilisini belirlemek isteyen Trabzonspor'da gözler şimdi Wesley Hoedt ve Stefan Savic'e çevrildi. Sol stoperde 30 yaşındaki Hoedt ile temaslarını sıklaştıran bordo mavililer, Atletico Madrid'den ayrılmayı planlayan Stefan Savic'i de takibe aldı. Avrupa futbolundaki tecrübesiyle dikkat çeken 33 yaşındaki Karadağlı yıldızın da gelmesi halinde Hoedt-Savic ikilisinin defansta tandemde yer alması bekleniyor. Daha önce sol beke de Rangers'tan Barisic transfer edilmişti.

MALHEİRO OPERASYONU

Trabzonspor kadrosuna katmak için resmi açıklama yapmaya hazırlandığı Pedro Malheiro'yu gizlice Trabzon'a getirdi. Boavista'nın resmi imzalar atılmadan görüntü verilmemesi konusunda ricacı olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un Meunier'in ayrılığı sonrasında hızlı bir şekilde anlaşıp Trabzon'a getirdiği Pedro Malheiro'nun görüntülenmesinin önüne geçildi. Boavista'nın resmi olarak anlaşmanın imzalanmamasından dolayı bu durumu özellikle talep ettiği ve bu nedenle oyuncunun dün gece geç saatlerde önce uçakla Rize'ye oradan da Trabzon'a getirildiği öğrenildi. Oyuncunun tüm evrak işlerinin bu hafta başı tamamlanması ve transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

YEPYENİ BİR 4'LÜ

Defans hattına yapılan takviyeler ve yapılması planlanan transferlerle beraber yepyeni bir 4'lü hattın oluşması bekleniyor. Sağ bek için Malheiro hamlesini yapan, sol bekte de Barisic'i kadrosuna katarak dikkat çeken Trabzonspor, savunma ikilisini de yenileyerek 2024-2025 sezonunda güçlü bir defans hattı kurmayı amaçlıyor.