Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, konuk olduğu A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

"ONUACHU'NUN TRANSFERİ OLUMLU İLERLİYOR"

"Önümüzdeki hafta içerisinde Onuachu transferini noktalandırmak istiyoruz. Olumlu ilerliyor. B planı da hazır."

"UĞURCAN'IN AVRUPA'DA OYNAMA HAYALİ VARDI"

"Uğurcan bu şehrin evladı. Bu formayı giymekten gurur duyan bir Trabzonsporlu, duymayanlardan değil. Uğurcan'ın Avrupa'da oynama hayali var. Biz de bu hayalin gerçekleşmesi için Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden biri, kendisine talip olursa gitmesine anlayış göstereceğimizin sözünü vermiştik. Şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok."

"GOMEZ İLE İLGİLİ SIKINTIMIZ VAR"

Maxi Gomez ile ilgili sıkıntımız var. Orta nokta bulup durumu değerlendireceğiz.

"DÜNYACA ÜNLÜ BİR SANTRFOR İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Basında adı geçmeyen önemli bir santrfor daha var gündemimizde, ikisini de alabiliriz. Daha önce de söylemiştim. O da Onuachu'nun özelliklerinde pivot bir santrfor. Dünyada bilinen bir oyuncu, görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde. Belki Onuachu ile birlikte belki de ikisinden birini kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de ilerliyor. Niyetimiz ikisini de almak ama kontenjan var."

"CHAM TRANSFERİ BİTECEK GİBİ DURUYOR"

Clermont yüksek bonservis istiyordu ama yavaş yavaş fiyat düşürdüler bu transfer bitecek gibi duruyor.

Lig başladığında eksiğimiz kalmayacak.

"ORTA SAHA İÇİN 3 İSİM VAR LİSTEDE"

3 orta saha ile görüşüyoruz. Biri bilinen yerli bir isim. Biri genç bir potansiyelli. Genç agresif teknik isimlere bakıyoruz. Lider bir stoper arayışımız var. Önemli bir isimle görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Kartal Projesiyle birlikte Bankalar Birliği'nden çıkacağız.

"BERAT ALBAYRAK'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Trabzonspor'a vermiş olduğu destekten dolayı da Berat Albayrak'a çok teşekkür ediyorum.

"MENDY'E TEKLİFLER VAR"

Mendy'e gelen teklifler var. 15 milyon Euro üstü teklif gelirse konuşuruz. Angers'in %20 payı var sonraki satıştan