Süper Lig'i 3. sırada bitiren Trabzonspor, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Buna göre, bordo mavililerin muhtemel rakipleri de netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'i üçüncü tamamlayan Trabzonspor'un Avrupa Ligi 2. tur ön eleme karşılaşmalarına seri başı olarak katılması kesinleşti. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devinin muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte rakipler: Tobyl Qostanai (turlarsa) (Kazakistan), Kilmarnock (İskoçya), Silkeborg IF (Danimarka), Panathinaikos (Yunanistan), Vojvodina (Sırbistan), Wisla Krakow (turlarsa) (Polonya), Paphos FC (turlarsa) (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Paksi FC (turlarsa) (Macaristan).

KURA 19 HAZİRAN'DA

Ayrıca Maribor'un seri başı veya muhtemel rakip olup olmayacağı perşembe akşamı İsrail Kupası şampiyonuna göre belli olacak. İsrail Kupasını eğer H. Beer Sheva kazanırsa muhtemel rakiplerden birisi Maribor değil de Maccabi Petah Tikva olacak. Bu arada rakiplerin belli olacağı kura çekimi 19 Haziran tarihinde gerçekleşecek ve ilk karşılaşma 25 Temmuz'da ikinci karşılaşma ise 1 Ağustos tarihinde oynanacak. Fırtına, sezonu 1 Temmuz'da açıyor.