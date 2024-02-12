İşte Avcı'nın Antalyaspor maçı 11'i
Onuachu'dan taraftara mesaj!
12 Şubat 2024 Döviz Kuru!
💥Süper Loto sonuçları! (11 Şubat)
Aspor Keşfet
Son Dakika
İngiliz devi milli yıldıza kancayı taktı! İngiliz devi milli yıldıza kancayı taktı! 00:27
G.Saray'dan 10 numara bombası! G.Saray'dan 10 numara bombası! 00:10
G.Saray'dan kedi paylaşımı! G.Saray'dan kedi paylaşımı! 00:05
G.Saray'dan kedi paylaşımı! G.Saray'dan kedi paylaşımı! 00:04
Ahmet Çakar: Uydurma penaltıyla... Ahmet Çakar: Uydurma penaltıyla... 23:56
İşte Avcı'nın Antalyaspor maçı 11'i İşte Avcı'nın Antalyaspor maçı 11'i 23:32
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a cevap! F.Bahçe'den G.Saray'a cevap! 23:09
F.Bahçe'den G.Saray'a cevap! F.Bahçe'den G.Saray'a cevap! 22:56
Portekiz'de Al-Musrati krizi! Portekiz'de Al-Musrati krizi! 22:48
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 22:42
G.Saray'dan flaş hakem paylaşımı! G.Saray'dan flaş hakem paylaşımı! 22:24
Toroğlu'dan yönetime sert eleştiri! "Konuşma hakları yok" Toroğlu'dan yönetime sert eleştiri! "Konuşma hakları yok" 22:24
SON DAKİKA