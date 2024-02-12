Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden kopan Trabzonspor'un ana amacı üçüncülük. Ancak Antalyaspor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Galatasaray, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Beşiktaş'a kaybeden bordo-mavililer bu basamağı da kaptırmıştı. Fotomaç'ın derlediği haberde teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri bugün Papara Park'ta konuk edecekleri Hatayspor karşılaşmasından başlayarak bir galibiyet serisi hedefliyor. Böylece ligde yeniden yükselişe geçecekler. Sezonu Avrupa Ligi potasında bitirmek istiyorlar. Bunun için hırsla çalışıyorlar. Sezonun ilk yarısındaki maçta Fırtına 2-0'ı bulmasına rağmen rakibine 3-2 kaybetmişti.

ABDULLAH AVCI'DAN UYARILAR

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, Hatayspor mücadelesi öncesinde öğrencilerini uyardı. Deneyimli çalıştırıcı "Zor günler geçiriyoruz. Ama bunları çok çalışarak ve gelişerek aşabiliriz. Hatayspor maçıyla birlikte bir seri başlangıcına ihtiyacımız var. Takımdaki eksikler döndükçe daha iyi duruma geleceğiz" ifadelerini kullandı. Futbolcular da kaptan Uğurcan Çakır önderliğinde kendi aralarında toplantılar yapıyor. Camiayı bu sezon çok üzdüklerini kaydeden Uğurcan, Hatayspor maçından mutlak 3 puan almaları gerektiğini söyledi. Bordo-mavili futbolcular da kötü seriyi bitirmek için yemin ettiler.

Trabzonspor ile Hatayspor tarihlerinde 16. defa karşı karşıya gelecekler. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 7, Hatayspor ise 2 galibiyet elde etti. 6 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Benkovic, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis

Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Recep, Cemali, Görkem, Mendes, Massanga, Bashiru, Rivas, Dadashov