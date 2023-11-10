Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
Trabzon'da Luka Jovic gerçeği ortaya çıktı!
10 Kasım 2023 Döviz Kuru!
ARKA KOL-TRICEPS HAREKETLERİ 💪
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