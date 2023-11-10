Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
TRABZONSPOR KONYASPOR İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Larsen, M.Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, Uğurcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Sokol
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Konyaspor maçı 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Eren Elmalı ve sakatlıkları devam eden Orsic ile Umut Bozok maçta süre alamayacak.