Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, konuk takım ise çıkış yakalama peşinde... Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR KONYASPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Larsen, M.Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, Uğurcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Sokol

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Eren Elmalı ve sakatlıkları devam eden Orsic ile Umut Bozok maçta süre alamayacak.