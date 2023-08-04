Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcilerimiz Beşiktaş ve Adana Demirspor adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı saf dışı bırakırken Adana Demirspor ise Rumen ekibi Cluj'u elemeyi başardı. Beşiktaş, 3. eleme turunda Neftçi ile Adana Demirspor ise Osijek'le eşleşti. İki takım da bu turu geçerse play-off turunda karşılaşması muhtemel rakipleri belli oldu.
İşte o takımlar...
Frankfurt
Aston Villa
Fiorentina
Lille
Club Brugge / KA Akureyri
Gent / Pogon Szczecin
Aris / Dinamo Kiev
Omonoia / Midtjylland
Sabah / Partizan
Hajduk Split / PAOK
AEK Larnaca / Maccabi Tel-Aviv
Viktoria Plzen / Gzira United
Bodø/Glimt / Pyunik
AZ Alkmaar / Santa Coloma
Slavia Prag / Panathinaikos (Kaybedeni)
Olympiacos / Genk (Kaybedeni)