Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Fehervar ile kozlarını paylaşacak. 2023-2024 sezonunda şampiyon olmak isteyen Trabzonspor'un performansı merak ediliyor. Müsabakada yeni transferlerin de süre alması bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Mol Vidi maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Fehervar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarını Nenad Bjelica yönetiminde sürdüren Trabzonspor, Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fehervar maçı ne zaman? Trabzonspor - Mol Vidi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN? TRABZONSPOR - MOL VİDİ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fehervar maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30'da oynanacak. Müsbaka A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - FEHERVAR MAÇI CANLI İZLE