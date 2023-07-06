Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Doğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Göreve geldiğimiz günden beri toplamda 37 milyon euro civarında bir rakamı kulübün kasasına koyduk. Stadyum sponsorluğu konusunu 1 hafta 10 güne kadar çözmüş olacağız.

Trabzonspor'un yıllık geliri 615 milyon TL, yıllık gideri ise 800 milyon TL. Bu 800 milyon TL'de takım giderleri ve personel maaşları yok. Trabzonspor'un son şampiyon olduğu seneden gidersek, yaklaşık 27 milyon euro, 1 milyarlık bir açığı var. Bu şartlar altında kulüpleri yönetmek çok zor hale geliyor.

LAHTIMI HAKKINDA...

Lahtimi konusu doğru. Oyuncu tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Kendisine ceza kestik. Oyuncu şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor.

Basketbolda sponsor arayışımız devam ediyor. Çok istediğimiz bir şey ama işin sonunda maliyetler nedeniyle bir noktada tıkanıyoruz.

BAKASETAS VE SIOPIS...

Biz teklifleri 3 gün önce kendilerine ilettik. Henüz kampa katılmadılar. Cumartesi gününden sonra geldiklerinden sonra kendileriyle görüşeceğiz. Ama resmi tekliflerimizi yaptık.