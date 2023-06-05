Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, basın toplantısı düzenliyor...

İşte Hırvat çalıştırıcının açıklamalarından satır başları:

Bazı transferler ileri boyuta ulaştı. 30 Haziran'da muhtemelen 5-6 oyuncu aramıza katılacak.

Dimitrios Kourbelis aramıza katılacak. En iyi kadroyu oluşturabilme adına çalışıyoruz. Kaleci ve bek hariç, her bölgeye oyuncu arıyoruz. Uğurcan'ın durumuna göre bir kaleci alabiliriz. Büyük bir teklif olursa, ayrılması durumunda bu konuyu değerlendiririz.