Giresunspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Trabzonspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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