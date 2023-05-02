Trabzonspor Marek Hamsik açıklamalarda bulundu. Hamsik, "Trabzonspor, Napoli gibi çok özel bir kulüp. İlk şampiyonluğumu burada yaşadım. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutlu değiliz. Futbol böyle bir şey, bazen olmaz. 35 yaşındayım ama her gün çalışıyorum. Trabzonspor'un daha iyi olması için elimden geleni yapmak istiyorum. Hoca değişiklikleri kolay değil." dedi.

Trabzonspor Marek Hamsik açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayını izlemek için tıklayın...Trabzonspor, Napoli gibi çok özel bir kulüp. İlk şampiyonluğumu burada yaşadım. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutlu değiliz. Futbol böyle bir şey, bazen olmaz. 35 yaşındayım ama her gün çalışıyorum. Trabzonspor'un daha iyi olması için elimden geleni yapmak istiyorum. Hoca değişiklikleri kolay değil.

İki yılda Trabzonspor efsanelerinden biri olarak görülüyorsam, çok mutlu olurum. Hamsik Akademisi'ni kurduk. Futbolculuk kariyerimden sonra çocukları yetiştirebilirim.



Şampiyonlar Ligi bizim en büyük hedefimizdi ama maalesef buna ulaşamadık. Bu da bizi etkiledi. Yoğun maç takviminin etkisinde kaldık. İstediğiniz sonuçları alamayınca devam edebilmek kolay olmuyor. Şu anda önümüz daha açık.



Benim bir futbol akademim var. 400 genç burada eğitim görüyor. Futbol sonrası hayatımda da bunu yapabilirim. Genç futbolcu adaylara öğrendiklerimden bir şeyler katabilmek istiyorum. Ben futbolun tadını çıkarmaya odaklandım. Önümüzdeki 7 maça bakıyorum. Trabzonspor'un efsanelerinden biri olarak gösterilmek çok büyük mutluluk.



Napoli'nin şampiyonluğundan çok mutluyum. Ama kutlamalara katılamayacağım. 33 yıl sonra gelecek şampiyonluk sonrasında aylar süren kutlamalar olacaktır.