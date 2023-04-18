SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Nenad Bjelica ile sözleşme imzaladı! İşte şehre geliş saati

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Nenad Bjelica ile sözleşme imzaladı! İşte şehre geliş saati

Trabzonspor, uzun süredir devam eden teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hırvat teknik adam, bu akşam 20:00'de Trabzon'da olacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023- 14:56