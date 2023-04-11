Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında konuşuyor. Başkan Doğan, Gündem Özel programında Cüneyt Şen'in sorularını yanıtlıyor.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Bu kulüpte gelip başkanlık yapmak benim için çok büyük bir gurur. Hayatım boyunca yaşayacağım en büyük onur Trabzonspor başkanlığı olacak. Üzerimdeki sorumluluk gerçekten çok büyük ama ben bu sorumluluğun da farkındayım.

Trabzonspor'un tüm gerçeklerini biliyorum. Mali-Ekonomik konuların tamamını biliyorum. Ateşten gömleği giyen yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.

Abdullah Avcı konusunda, şampiyonluktan sonraki süreci yönetemedik. Benim de bu dönemde hatalarım oldu. Trabzonspor'un gelecek sezon yarışması için ne gerekiyorsa yapacağız. Trabzonspor'un küçülmesi söz konusu olamaz.

TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Çeşitli antrenörlerle görüşmeler yaptık. Kimi hocamız, bu pozisyonda Trabzonspor'da görev yapmak istemediğini belirtti. Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz ciddi paralar talep etti.

Sergen Yalçın ile görüştük. Şu an takım çalışmak istemediğini söyledi bize. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var.

📺ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.👈