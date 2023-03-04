Türkiye'nin motor sporlarındaki temsilcilerinden Cem Bölükbaşı, Japonya'da Suzuka Pisti'nde bu hafta sonu TGM Grand Prix takımı ile Super Formula Şampiyonası açılış törenleri ve sonrasında 2023 senesi ilk resmi testlerine katılacak. Bölükbaşı'nın #55 numaralı TGM Grand Prix aracında, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için "#PrayForTürkiye" logosu da bulunacak.

Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen ve 2022 senesinde Formula 2'ye kadar yükselerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Bölükbaşı, TGM Grand Prix ile 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart Salı günü Super Formula testlerine katılacak. Motor sporlarının köklü organizasyonlarından olan ve Japonya'da düzenlenen Super Formula, Formula 1'e en yakın seviye yarış serisi olarak kabul ediliyor.

Cem Bölükbaşı'nın #55 numaralı TGM Grand Prix aracında, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenleri ve afetten etkilenen tüm vatandaşları anmak için "#PrayForTürkiye" logosu da bulunacak.

SUPER FORMULA BİRÇOK FORMULA 1 PİLOTUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Japonya'da düzenlenen ve tarihi 1970'lerin başına dayanan Super Formula, bugüne kadar aralarında Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Pedro de la Rosa, Eddie Irvine, Kamui Kobayashi, Stoffel Vandoorne ve Pierre Gasly gibi pek çok başarılı Formula 1 sürücüsünün büyük tecrübe kazandıkları ve geliştikleri bir seri oldu.

Cem Bölükbaşı'nın TGM Grand Prix ile katılacağı Super Formula testleri, pek çok heyecanlı yarışa sahne olan ünlü Suzuka Pisti'nde 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart Salı günü gerçekleşecek.