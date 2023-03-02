Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kongre kararı aldığı öne sürülmüştü. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel konuyla ilgili olarak, "Trabzonspor yönetiminin bu ay ödemesi gereken 250 milyon TL'nin üzerinde bir miktar var. Bunu ödemek için çok ciddi görüşmeler yapıldı. Şu an için resmi bir kongre kararı yok ama konuşuluyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da kongre kararı alındığı iddia edilmişti. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel konuyla ilgili olarak, "Trabzonspor yönetiminin bu ay ödemesi gereken 250 milyon TL'nin üzerinde bir miktar var. Bunu ödemek için çok ciddi görüşmeler yapıldı. Şu an için resmi bir kongre kararı yok ama konuşuluyor" dedi.

Sel ayrıca "Yönetim, salı günü bir toplantı gerçekleştirdi ve kulübün ekonomisi ele alındı. Bazı yöneticiler güven tazelenmesi yönünde fikir beyan etti" ifadelerini kullandı.