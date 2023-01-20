Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Trabzonspor ile İstanbulspor konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - İstanbulspor maçı 22 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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