ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Son 16 turunda iki takım da çeyrek finale kalmak için yarışacak. Kritik müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2023- 10:00 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023- 10:00