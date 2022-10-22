Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Sivasspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor ile Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Sivasspor, zorlu maçta 3 puan için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez

SİVASSPOR: Ali, Murat, Uğur, Goutas, Charisis, Caner, N'jie, Sabia, Erdoğan, Hakan, Yatabare

SÜPER LİG'DE 33. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 32 maçta Trabzonspor'un 15, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 46 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, sahasındaki 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanırken Sivas'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bordo-mavili takımda tedavi süreçleri devam eden Dorukhan, Edin Vısca ve Serkan Asan'ın yanı sıra Peres'in de maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Djaniny'in durumu ise belirsiz.