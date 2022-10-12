Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Monaco maçı öncesi konuşuyor.

İşte o sözler...

"Geçen sezon birçok başarıyı taraftarımızla birlikte gerçekleştirdik. Onların pozitif destekleriyle rakibi baskı altına alıp, maçı kazanmak ve avantaj sağlamak istiyoruz."

"Monaco'yla orada bir maç oynadık. Beklemediğimiz senaryolarla karşılaştık. Oyunun 85 dakikalık bölümünü 1 kişi eksik oynamak bizi zihinsel ve fiziksel olarak yordu. O maçı anlatmıştım. Oyun 11'e 11 başlayacak."

"Özellikle 3 maç oynadık Avrupa Ligi'nde, kırmızı kartlar oldu. 2'si rakibe, 1'i bize oldu. Burada daha dikkatli olmak lazım. Rakibimizin çıkışı devam ediyor. Bu liglerin standart ve kaliteli bir takımı."