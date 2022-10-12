Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Temsilcimiz Trabzonspor, Monaco'yu konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçı merakla bekleniyor. 3 puan ile 3. sırada bulunan Trabzonspor, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2022- 16:01