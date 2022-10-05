Monaco - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Monaco - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor deplasmanda Monaco'ya konuk olacak. H grubu 3. hafta maçında Fırtına, kazanarak 2. galibiyetini almayı amaçlıyor. Müsabakada Gürcü hakem Giorgi Kruashvili görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Monaco - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 16:00