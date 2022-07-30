Başkan Recep Tayyip Erdoğan Turkcell Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor'a tebrik mesajı

Turkcell Süper Kupa Finali maçında Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Fırtına kupayı müzesine götürdü. Müsabakadan sonra Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bordo mavili ekibi sosyal medya hesabından tebrik etti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2022- 00:14