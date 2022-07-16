Trabzonspor 2-2 Slovacko (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor 2. hazırlık maçında Slovacko ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerin gollerini Kouassi (2) kaydetti. Slovacko'nun golleri ise Holzer'den geldi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 16.07.2022- 20:52 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022- 21:01
Slovacko'nun gollerini 17 ve 27. dakikalarda Daniel Holzer kaydetti. Trabzonspor'a beraberliği getiren goller ise 43 ve 65. dakikalarda Jean Evrard Kouassi'den geldi.
Trabzonspor, bu karşılaşma ile birlikte Slovenya kamp etabını tamamladı
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: