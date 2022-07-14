Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sezonun ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, önümüzdeki sezon hazırlıkları için Slovenya'da kampa girdi.

Bordo-mavili takım teknik direktör Abdullah Avcı'nın önderliğinde sezonun ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte karşısında çıktı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Vitor Hugo ve 50'de Yusuf Erdoğan kaydetti. Budapeşte'nin tek golü ise 37. dakikada Bognar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, sezonun ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ