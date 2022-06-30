Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok'un adı gündemden düşmüyor. Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Umut hakkında birbirinden farklı iddialar gündeme gelmeye devam ederken, golcü futbolcunun menajeri Olivier Davo süreç hakkında açıklamalarda bulundu.



"ABDULLAH AVCI İLE TELEFONDA KONUŞTU"



Umut Bozok'un Trabzonspor'a transfer olacağı iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Olivier Davo, "Umut'un Abdullah Avcı ile telefon görüşmesi yaptığı doğru. Türkiye liginin şampiyon hocasının, Türkiye liginin gol kralı ile konuşması gayet normal ve bizim adımıza da gurur verici. Ancak bazı gerçekler var... Umut Bozok'un transferi için Trabzonspor'dan hiçbir yetkili bizimle görüşmedi. Bir kulüp ile resmi bir görüşme yapmazsan, kendini de o kulüpte düşünemezsin" dedi.



"TRABZONSPOR'UN RESMİ TEMASI OLMADI"



Açıklamalarına devam eden Davo, "Umut'un kariyeri için Trabzonspor düşündüğümüz bir kulüp değil, çünkü bizimle hiçbir resmi temasları olmadı. Başka kulüplerden resmi temaslarımız var ve bu kulüpler ile de temaslarımız sürüyor, onların haberleri de çıkmıyor. Gazetelerde her gün birbirinden farklı haberler çıkıyor ve bu haberler Umut'un kendi ağzından yapılıyor, bu haberlerin tamamı gerçek dışı." şeklinde konuştu.