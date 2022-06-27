Trabzonspor'da Marlon krizi!

Trabzonspor'un bir süredir görüşme halinde olduğu Marlon cephesinde flaş bir detay ortaya çıktı. Brezilyalı stoperin eşi Trabzon'a gelmek istemedi. Marlon bu gelişmenin ardından diğer takımlarla görüşmelere başladı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 06:40