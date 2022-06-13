Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer dönemini de hareketli geçiriyor. Bordo mavili ekibin hedefindeki yıldızlardan birisi de Trezeguet. Karadeniz Fırtınası'nın Mısırlı yıldız için hamlesi İngiliz basınında da geniş yer buldu. İşte ayrıntılar...

İngiltere'de Trezeguet haberleri sürüyor... Trabzonspor'un Aston Villa'ya Mısırlı kanat oyuncusu için 'resmi teklif' yaptığı, kulüpler arasında müzakerelerin devam ettiği ifade edildi. Oyuncuya başka taliplerin de olduğu aktarıldı. Villa'nın 27 yaşındaki Trezeguet için 4 milyon euro istediği belirtiliyor... Mısırlı yıldızın doktoru, sosyal medya hesabından önceki gün Trabzonspor'u etiketlemiş; Trezeguet paylaşıma 'teşekkür' etmişti.