Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı.
TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı ikna etti! Onur Bulut Trabzonspor yolunda
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için iddialı bir kadro kurma hedefinde. Transfer çalışmalarının sürdüğü bordo-mavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Onur Bulut'u ikna ettiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Organizasyona play-off turundan dahil olacak bordo-mavililerde transfer çalışmaları hız kesmiyor.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fırtına, sağ bek transferinde yerli bir isme yöneldi. İşte detaylar...