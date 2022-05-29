TRANSFER HABERİ: Abdullah Avcı ikna etti! Onur Bulut Trabzonspor yolunda

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için iddialı bir kadro kurma hedefinde. Transfer çalışmalarının sürdüğü bordo-mavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Onur Bulut'u ikna ettiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 11:11