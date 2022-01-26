Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, devre arasında da kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Birçok transfere imza atan bordo mavililerin sıradaki hedefi ise Alanyaspor forması giyen Fatih Aksoy. İşte detaylar...

GZT Giresunspor maçında oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasının yolunu tutan, ardından yapılan idmanlara katılmayan Hüseyin Türkmen'e transfer izni verilmişti. Aytemiz Alanyaspor'un istediği Hüseyin'e karşılık Fatih Aksoy takası yapılabileceği belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; güney ekibi ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Fatih bu sezon 24 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. 1.89 boyundaki 24 yaşındaki oyuncu güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla biliniyor. Fatih ön libero, stoper ve sağ bekte görev yapabiliyor. Bu sezon ağırlıklı olarak stoperde oynayan Fatih'i teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği dile getiriliyor. Karadeniz devinin kurmaylarının Alanyaspor ile bir iki gün içinde masaya oturması bekleniyor.