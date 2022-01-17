Sezon başından beri aksayan sol bek de Tymoteuzs Puchacz transferiyle güçlenmişti. Ağır bir sakatlık geçirip sezonu kapatan Edgar Ie'nin yerine de bir takviye düşünülüyor. Karadeniz temsilcisi birçok adayla görüştü, bir süredir de Koray Günter için uğraşıyor.