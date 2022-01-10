TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan yerli forvet talebi! Listeye sürpriz aday eklendi

STOPER İÇİN İKİ ADAY VAR



Trabzonspor ayrıca savunma için de yerli düşünüyor. Bir süredir Kaan Ayhan ile ilgilenen Trabzon'un ayrıca Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ile de ilgilendiği biliniyor. Bordo- mavililerin stoper transferi ile ilgili iki oyuncudan birini kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak.

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