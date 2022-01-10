10 Ocak 2022, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan yerli forvet talebi! Listeye sürpriz aday eklendi

Süper Lig'de rakipleriyle farkı açan Trabzonspor'da gözler yeni yapılacak takviyelere çevrildi. Bordo-mavililer Evrard Kouassi ve Edin Visca ile sözleşme imzalarken, Puchacz ile anlaşma aşamasında olduğu transfer döneminde son olarak yerli forvet için Muhammet Demir'i gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan yerli forvet talebi! Listeye sürpriz aday eklendi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Evrard Kouassi ve Edin Visca'yı renklerine bağlayan son olarak Tymoteusz Puchacz transferini de bitiren Trabzonspor, takviye çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bordo-mavililer hem hücum hem de savunmaya yerli takviyesi yapmak için harekete geçti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan yerli forvet talebi! Listeye sürpriz aday eklendi

Yeni Asır'ın haberine göre; Karadeniz temsilcisinin daha önce de Trabzonspor formasını giyen G.Antep FK'nın yıldızı Muhammet Demir için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hücuma yerli bir alternatif aradığı bu nedenle 29 yaşındaki oyuncuyu kadroda görmek istediği konuşuluyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan yerli forvet talebi! Listeye sürpriz aday eklendi

STOPER İÇİN İKİ ADAY VAR

Trabzonspor ayrıca savunma için de yerli düşünüyor. Bir süredir Kaan Ayhan ile ilgilenen Trabzon'un ayrıca Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ile de ilgilendiği biliniyor. Bordo- mavililerin stoper transferi ile ilgili iki oyuncudan birini kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak.

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