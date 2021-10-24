24 Ekim 2021, Pazar

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına farak yarattı! Kulübün kasası doldu

Fırtına farak yarattı! Kulübün kasası doldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'e bomba gibi giriş yapan ve liderliğini sürdüren Trabzonspor'da sergilenen futbol göz doldururken elde edilen başarılı sonuçlardan kulübün kasasına 23 milyon 100 bin lira gelir elde edildi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, ligde oynadığı 10 karşılaşmada henüz yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre oynadığı karşılaşmaların 7'sinde galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrılan bordo mavililer, galibiyet ve beraberlik başına aldığı parayla ise adeta kasasını doldurmaya devam etti.

Galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Trabzonspor, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti.

7 galibiyette 18 milyon 900 bin lira elde eden bordo mavililer, 3 galibiyete de 4 milyon 400 bin lira alarak toplamda 23 milyon 100 bin lirayı kasasına koydu.

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