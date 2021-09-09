09 Eylül 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık oldu!

Dev maçın hakemi belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 Giriş Tarihi: 09.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Dev mücadeleye sahne olacak derbiyi hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. İşte diğer karşılaşmalara atanan hakemler... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

11 Eylül Cumartesi:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

12 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük

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