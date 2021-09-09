09 Eylül 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde Galatasaray karşısında ilk peşinde!

Avcı G.Saray karşısında ilk peşinde!
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde sarı-kırmızılı takım karşısında ilk galibiyetini arıyor. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı yönetiminde bordo-mavililer, Galatasaray ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, galip gelemedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı, galip gelemedi.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken, deplasmanda sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligin ilk 3 haftasını galibiyetle kapatan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında da kazanarak seriyi 4 karşılaşmaya çıkarmak ve rakibi karşısında geçen sezon yaşadığı sonuçları unutturmak istiyor.

BEŞİNCİ BÜYÜK MAÇI OLACAK

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 5. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geçen sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı, başarılı bir performans ortaya koyamadı.

Karadeniz ekibi, tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik sonuçla alırken evinde Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

SAHASINDA GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

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