Son dakika spor haberi: Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde Galatasaray karşısında ilk peşinde!
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde sarı-kırmızılı takım karşısında ilk galibiyetini arıyor. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı yönetiminde bordo-mavililer, Galatasaray ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, galip gelemedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı, galip gelemedi.
Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken, deplasmanda sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ligin ilk 3 haftasını galibiyetle kapatan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında da kazanarak seriyi 4 karşılaşmaya çıkarmak ve rakibi karşısında geçen sezon yaşadığı sonuçları unutturmak istiyor.
BEŞİNCİ BÜYÜK MAÇI OLACAK
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 5. maçına çıkacak.
Bordo-mavililer, geçen sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı, başarılı bir performans ortaya koyamadı.
Karadeniz ekibi, tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik sonuçla alırken evinde Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
SAHASINDA GALİBİYETİ YOK
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda galip gelemedi.
Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
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