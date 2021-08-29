30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Giresunspor - Trabzonspor maçının özeti birazdan A Spor'da!
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek milli ara öncesi kayıp yaşamadı. Giresunspor - Trabzonspor maçının özeti birazdan A Spor'da...
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer, rakibini 7. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
Giresunspor - Trabzonspor maçının özetini birazdan haberimizden izleyebilirsiniz...
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