24 Temmuz 2021, Cumartesi

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Canlı izle | Trabzonspor - Başakşehir CANLI (Trabzonspor - Başakşehir maçı canlı)

Trabzonspor - Başakşehir | CANLI
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, 3. hazırlık maçında Aykut Kocaman yönetiminde sezona iyi bir giriş yapmak isteyen Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor 3. hazırlık maçında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Başakehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Bordo-mavililer Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Fade Koita ve İsmail Köybaş'yı gibi isimleri kadrosuna kattı.

Başakşehir'de ise Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Lucas Lima, Sener Özbayraklı, Peter Zulj gibi isimleri transfer etti.

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TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, A. Ömür, Yunus Mallı

Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan, Tolga, Zulj, Berkay, Visca, Deniz, Muhammet



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