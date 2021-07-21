21 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor İsmail Köybaşı'nı KAP'a bildirdi! | TS haberleri

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. (TS haberleri)

Tabzonspor, daha önce Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada ve Rizespor formaları giyen İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, tecrübeli furbolcu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
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