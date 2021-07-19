Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Yıldız oyuncunun açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trabzonspor'da, takıma katılan yeni transfer Marek Hamsik, açıklamalar yapıyor.

İŞTE HAMSIK'İN SÖZLERİ:

"Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. Burada herkes futbol için yaşıyor. Umarım takım arkadaşlarımla birlikte taraftarlarımızı mutlu ederiz."

"Trabzonspor'u seçme nedenlerimden bir tanesi, insanların futbol için yaşamaları. Ben de bu insanları mutlu edebilmek için geldim. Umuyorum bunu gerçekleştireceğiz."

"Maradona'nın Napoli'deki rekorunu kırmak çok büyük bir onurdu. Şu an rekor Mertens'in. Onun adına mutluyum. Bu konular geçmiş, ben şu anı ve geleceği konuşmak istiyorum."

"Bana gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir karşılamaydı, çok mutlu oldum. Napoli taraftarları gibi Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar fanatik olduğunu biliyorum. En beğendiğim şey bu."

"Bireysel bir hedefim yok. Takım olarak hedeflerimiz var, ben de takıma yardımcı olabilmek için buradayım. Elbette gol ve asistlerimle bunu yapacağım."

"Kucka ile Trabzonspor hakkında konuştum. Buraya birçok şeyi biliyor olarak geldim. Bana her konuda yardımcı oldu."

"Çin ve İsveç'te oynadım. Benim için önemli kararlardı. EURO 2020'ye hazır gidebilmek için İsveç'i tercih etmiştim. Şu an buradayım ve hazır durumdayım. Sadece takım için mücadele etmeyi bekliyorum."

"Benim de futbol ve taktikler adına fikirlerim var. Daha önemli olan ise hocamızın bizden istedikleri olacak. Gol atmaktan hoşlanan bir oyuncuyum. Hocamızın da yönlendirmeleriyle burada da katkılarımı sürdürmek istiyorum."

"Takımın yenisiyim ancak arkadaşlarım harika bir karşılama yaptılar. Berat'ın sözleri için çok mutluyum. Ben de hem Berat'a hem de diğer takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirsem çok mutlu olurum."

"Burayı seçme sebeplerimden biri de taraftarlarımızın kulübe duyduğu tutkuydu. Napoli'de de 11 yıl boyunca benzer şeyler hissettim. Burada da bu aşkın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum."

"Trabzonspor'un bu transfer sezonunu çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. Önemli oyuncular takımımıza katıldı. Beklentiler de yüksek olacak. Hocamızla konuştuk ama henüz ikinci günümdeyim. Kamp döneminde iyi hazırlanmak istiyoruz."

"Şehre baktığınızda sizinle aynı saç şekline sahip çocukları gördüğünüzde tabii ki mutlu olursunuz. Bu saç stili bana şans getiriyor. Futbol oynadığım süre boyunca bu saçla devam edeceğim."

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