14 Temmuz 2021, Çarşamba

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Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ts haberleri

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 Giriş Tarihi: 14.07.2021

Son dakika spor haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da yıldızlar sahaya iniyor. İlk hazırlık maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında yeni transferlerin forma giyip giymeyeceği, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor izle...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor sahaya çıkıyor. Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maçın detayları merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKACAK MI?

Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor'da, Bruno Peres, Gervinho ve Koita'nın hazırlık maçında süre alması bekleniyor.

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