Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ts haberleri
Son dakika spor haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da yıldızlar sahaya iniyor. İlk hazırlık maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında yeni transferlerin forma giyip giymeyeceği, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor izle...
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor sahaya çıkıyor. Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maçın detayları merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKACAK MI?
Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor'da, Bruno Peres, Gervinho ve Koita'nın hazırlık maçında süre alması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası