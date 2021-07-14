Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde atağa kalktı! Sidnei, Dorukhan Toköz, Alexander Sötloth...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Sidnei, Dorukhan Toköz, Alexander Sötloth transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
GIANLUCA LAPADULA
Alexander Sörloth'ken, Norveçli golcüde mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise rotayı İtalya'ya çevirerek Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'yla görüşecek.
DALBERT
Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu. Trabzonspor Inter'den Dalbert'i istiyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Trabzonspor'un Dalbert'e olan ilgisini doğruladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanmak istenen Dabert'in opsiyon bedelini 7 milyon euro olarak belirtti.
MERT ÇETİN
Stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'un hedefinde Mert Çetin var. Verona ile kiralık sözleşmesi devam eden milli futbolcu için nabız yoklayan bordo-mavililer, İtalyan ekibinden izin çıkması halinde hemen harekete geçerek transferi bitirecek.
SIDNEI
Stoper bölgesinde alternatif bir isim arayan Trabzonspor, Sidnei ile ilgileniyor. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Sidnei, 10 maçta görev almıştı.
DORUKHAN TOKÖZ
Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'a haber gönderdiği öne sürüldü.
ALEXANDER SÖRLOTH
Trabzonspor'da muhteşem bir performans sergileyen ve Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, beklentilerin altında kalmıştı. Gelecek sezon transfer olup olmayacağı henüz belli olmayan Sörloth'a Trabzonspor talip olmuştu. Fenerbahçe'de Norveçli yıldız için devreye girdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası