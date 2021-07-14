Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Sidnei, Dorukhan Toköz, Alexander Sötloth transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

GIANLUCA LAPADULA

Alexander Sörloth'ken, Norveçli golcüde mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise rotayı İtalya'ya çevirerek Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'yla görüşecek.

DALBERT

Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu. Trabzonspor Inter'den Dalbert'i istiyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Trabzonspor'un Dalbert'e olan ilgisini doğruladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanmak istenen Dabert'in opsiyon bedelini 7 milyon euro olarak belirtti.

MERT ÇETİN

Stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'un hedefinde Mert Çetin var. Verona ile kiralık sözleşmesi devam eden milli futbolcu için nabız yoklayan bordo-mavililer, İtalyan ekibinden izin çıkması halinde hemen harekete geçerek transferi bitirecek.

SIDNEI

Stoper bölgesinde alternatif bir isim arayan Trabzonspor, Sidnei ile ilgileniyor. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Sidnei, 10 maçta görev almıştı.

DORUKHAN TOKÖZ

Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'a haber gönderdiği öne sürüldü.

ALEXANDER SÖRLOTH

Trabzonspor'da muhteşem bir performans sergileyen ve Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, beklentilerin altında kalmıştı. Gelecek sezon transfer olup olmayacağı henüz belli olmayan Sörloth'a Trabzonspor talip olmuştu. Fenerbahçe'de Norveçli yıldız için devreye girdi.

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